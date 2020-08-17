Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 27,8 daraldı

Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,8 daraldı.

Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,8 daraldı. Japonya Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, Japonya'da gayrisafi yurt içi hasıla, nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,8 geriledi. Söz konusu veri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 27,8 düşüş kaydetti. Ekonomistler, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 27,2 daralmasını bekliyordu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce düşük ekonomik büyümeyle mücadele eden Japonya'da, son açıklanan veriler hastalığın mali etkilerinin ciddi boyutta olduğunu ortaya koydu. Öte yandan Japonya ekonomisinin ikinci çeyrekte kaydettiği küçülme, karşılaştırılabilir gayrisafi yurt içi hasıla veri setinin başladığı 1980'den bu yana en sert daralma olarak kayıtlara geçti.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 10:21

Kaynak: AA

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