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Japonya'nın Okinawa eyaletindeki kritik ilçe seçimini iktidar cephesi kazandı - Son Dakika

Japonya'nın Okinawa eyaletindeki kritik ilçe seçimini iktidar cephesi kazandı

24.01.2022 11:59
Japonya'nın Okinawa eyaletindeki kritik ilçe seçimini iktidar cephesi kazandı

Japonya'nın Okinawa eyaletindeki Nago Belediye Başkanlığına, iktidarın desteklediği aday yeniden seçildi.

Japonya'nın Okinawa eyaletindeki Nago Belediye Başkanlığına, iktidarın desteklediği aday yeniden seçildi.

Belediye seçimi, siyasi cepheleri, "ABD'ye ait askeri üssün eyalette yer değiştirmesi planı" konusunda karşı karşıya getirdi.

Seçimde, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve ana muhalefet Anayasal Demokrat Partinin (CDP) adayları yarıştı.

Mevcut Belediye Başkanı ve LDP ile ortağı Komeito'nun adayı Toguçi Taketoyo 19 bin 524 oy elde ederek güven tazeledi.

Katılımın yüzde 68,3 olduğu seçimde CDP ve Okinawa Valiliğinin desteklediği Kişimoto Yohei 14 bin 439 oy aldı.

LDP Genel Sekreteri Motegi Toşimitsu, "zafer" olarak nitelendirdiği sonuçları, 2022 boyunca girilecek siyasi sınavların "ilk başarısı" olarak değerlendirdi.

Toguçi, ABD'ye ait askeri üssünün yerinin değiştirilmesinde "bekle ve gör" siyaseti izledi

Nago doğumlu 60 yaşındaki Toguçi, ilçe belediye meclisindeki görevi sonrası belediye seçimini ilk olarak 2018'de kazanmıştı.

Kampanya sürecinde Toguçi, ABD'ye ait askeri üssün ada eyaletinde yer değiştirmesi planına karşı lehte ya da aleyhte kampanya yürütmemişti.

Toguçi, planın uygulanmasına destek veren merkezi hükümet ile karşı çıkan eyalet valiliği arasındaki anlaşmazlıkta "bekle ve gör" politikası izleyeceğini açıklamıştı.

Her iki cephenin de söz konusu planla ilgili açtığı davaların sürdüğünü kaydeden Toguçi, "yerel idareci olarak beklemek tek çaremiz" demişti.

Okinawa Valisi Tamaki ise destekledikleri aday Kişimoto'nun kazanmasına yardımcı olamamalarını "talihsizlik" şeklinde yorumladı.

"Toguçi'yi destekleyenler arasında plana karşı olan kişilerin bulunduğuna inandığını" kaydeden Tamaki, "muhalif kararlılığını" koruyacaklarını söyledi.

Plan

Ada eyaletinde yoğun nüfuslu Ginowan bölgesindeki Futenma Hava Üssü'nün adanın daha az nüfuslu bölgesi Nago ilçesindeki Henoko'ya taşınması planlanıyor.

LDP planın, Japonya-ABD ittifakının caydırıcılık kapasitelerini koruyacağını ve bölge halkına yönelik tehditlere karşı "tek çare" olduğunu savunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'nın Okinawa eyaletindeki kritik ilçe seçimini iktidar cephesi kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'nın Okinawa eyaletindeki kritik ilçe seçimini iktidar cephesi kazandı - Son Dakika
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