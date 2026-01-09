Japonya, Orta Doğu'da Proaktif Rol Oynayacak - Son Dakika
Japonya, Orta Doğu'da Proaktif Rol Oynayacak

09.01.2026 19:16
Dışişleri Bakanı Motegi, bölgedeki gerilimi azaltmak için kapsamlı plan uygulanmalı dedi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, "İsrail ve Filistin'le alakalı durumun iyileştirilebilmesi için kapsamlı planın istikrarlı bir şekilde uygulanması" gerektiğini belirterek, Japonya'nın bölgedeki gerilimi azaltmak için "proaktif rol" oynamayı amaçladığını söyledi.

Bakan Motegi düzenlediği basın toplantısında, İsrail, Filistin, Katar, Filipinler ve Hindistan'a yapması beklenen ziyaretlere ilişkin konuştu.

Orta Doğu'nun uluslararası toplumun istikrarı için "hayati önem" taşıdığını vurgulayan Motegi, ziyaretlerinin "uluslararası düzenin korunması ve güçlendirilmesi" amacını taşıdığını belirtti.

"Filistin ve İsrail'i çevreleyen durumu iyileştirmek için, kapsamlı planın istikrarlı bir şekilde uygulanması gerekmektedir." diyen Motegi, Japonya'nın bu kapsamda bölgedeki gerilimin azaltılmasında "proaktif rol" oynamayı amaçladığını dile getirdi.

Bakan Motegi'nin, 10-18 Ocak tarihleri arasında İsrail, Filistin, Katar, Filipinler ve Hindistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

