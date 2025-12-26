640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye\'nin kapısını çalabilir

Japon hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 2026 mali yılına ilişkin taslak savunma bütçesi, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,4 arttı. Buna göre, yeni yılda savunma bütçesi 58 milyar dolar olarak belirlendi.

TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPABİLİRLER

Söz konusu bütçe içinde kıyı savunması için ayrılan 640 milyon doların, "SHIELD" adı verilen sistem kapsamında, 2028'e kadar gözetleme ve savunma amaçlı geniş ölçekli insansız hava, deniz üstü ve denizaltı araçlarının devreye alınması için harcanmasının planlandığı ifade edildi. Bu alanda ilk aşamada ithalata ağırlık verileceği ve bu kapsamda Türkiye ile işbirliği yapılabileceği kaydedildi.

FÜZE VE İNSANSIZ SİSTEMLERE AĞIRLIK

Yeni bütçe kapsamında Japonya, özellikle güneybatı adalarının savunmasını güçlendirmeyi ve "uzaktan vurma" kabiliyetini artırmayı hedefliyor. Bu çerçevede, uzun menzilli seyir füzeleri ve insansız hava, deniz ve denizaltı araçlarına önemli kaynak ayrıldı.

TYPE-12 GEMİSAVAR FÜZELERİ GÜNDEMDE

Savunma bütçesinden önemli bir miktarın uzun menzilli füze kapasitesinin geliştirilmesine tahsis edildiği, bu kapsamda, menzili yaklaşık 1000 kilometre olan Japon üretimi "Type-12 gemisavar füzelerinin" alınacağı ifade edildi. Savunma bütçesinin yürürlüğe girmesi için Mart 2026'ya kadar parlamentonun onayı gerekiyor.