Japonya Son Pandalarını Uğurladı

JAPONYA'da binlerce kişi, ülkenin son iki pandası Xiao Xiao ve Lei Lei'ye veda etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nde binlerce kişi Çin'e gönderilecek son iki dev pandayla vedalaştı. İkiz pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei, yarın Çin'e geri gönderilecek. 2021 yılında Tokyo'da dünyaya gelen Xiao Xiao ve Lei Lei, Çin'in 'panda diplomasisi' kapsamında Pekin'in mülkiyetinde bulunuyor. Kurallar gereği yavrular belirli bir sürenin ardından Çin'e iade ediliyor. Çin'in bir ülkeye panda ödünç verme anlaşması genelde 10 yıl sürüyor ancak bu süre yaygın olarak uzatılıyor.

Ueno Hayvanat Bahçesi yönetimi, panda alanını şimdilik koruyacaklarını ve Çin'le bilimsel iş birliğinin sürmesini ümit ettiklerini açıkladı.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin, Çin'in Tayvan'a saldırması halinde Tokyo'nun askeri olarak müdahil olacağını söylemesinin ardından ikili ilişkilerde gerginlik yaşandı. Pandaların Çin'e dönüşüyle, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin normalleşttiği yıl olan 1972'den bu yana Japonya ilk kez pandasız kalacak.