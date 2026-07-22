Japonya'da etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle tarihte bir ilk yaşandı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının ardından ilk kez "acımasız sıcak gün" anlamına gelen "kokushobi" uyarısı yayımladı.
Nisan ayında uygulamaya alınan uyarı sistemi, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı günlerde halkı aşırı sıcaklara karşı bilgilendirmek amacıyla kullanılıyor.
Kyodo ajansının haberine göre, JMA, ülkenin orta kesimlerinde yer alan Tajimi, Gujo ve Toyoda kentlerinde hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığını açıkladı.
Bunun üzerine "kokushobi" uyarısı, uygulamaya alınmasından bu yana ilk kez devreye sokuldu.
Meteoroloji Ajansı, yüksek sıcaklıkların ülkenin birçok bölgesinde etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşlara sıcak çarpması ve diğer sağlık sorunlarına karşı gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.
Öte yandan, ülke genelinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Son Dakika › Japonya › Japonya'da tarihte bir ilk! 'Acımasız sıcak gün' alarmı verildi - Son Dakika
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