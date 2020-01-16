JASAT ekipleri 3 hırsızlık olayını aydınlattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa JASAT ekipleri 3 hırsızlık olayını aydınlattı - Son Dakika

JASAT ekipleri 3 hırsızlık olayını aydınlattı

7 saat önce

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bünyesinde oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 3 hırsızlık olayını aydınlattı.

JASAT ekipleri 3 hırsızlık olayını aydınlattı, System.String[]

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bünyesinde oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 3 hırsızlık olayını aydınlattı.


Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca, faili meçhul olan olayların aydınlatılması görevini icra eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Seydiler İlçe Jandarma Komutanlığının müşterek çalışmaları sonucunda, Seydiler ilçesi Erçek ve Emreler köylerinde çeşitli tarihlerde meydana gelen 3 adet hırsızlık olayı aydınlatıldı. Seydiler ilçesi Erçek köyünden M.K. isimli şahsa ait olan ve 28 Nisan 2019 tarihinde çalınan traktör römorku ile Emreler köyünden geçmiş yıllarda çalınan Türk Telekom'a ait bakır kabloların Ağlı ilçesinde bir hurdacıya satıldığı belirlendi. Olayın mağduru olan M.K. isimli şahıs, jandarma tarafından bulunan römorkun kendisine ait olduğunu teyit ederek, jandarmaya teşekkürlerini bildirdi.


Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.Y. ise, başka bir hırsızlık olayından Kastamonu Cezaevinde bulunmakta olduğundan, söz konusu olayla ilgili adli makamlarca ayrıca yasal işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Jandarma Suç Araştırma Timi, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:46 Kaynak: İHA
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