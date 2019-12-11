Jeep'ten aralık ayı avantajları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jeep'ten aralık ayı avantajları - Son Dakika

Jeep'ten aralık ayı avantajları

7 saat önce

Jeep, yılın son ayında avantajlı takas kampanyası ve uygun kredi seçeneklerini kullanıcılarıyla buluşturuyor.

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Jeep, yılın son ayında avantajlı takas kampanyası ve uygun kredi seçeneklerini kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu ay boyunca eski otomobilini Jeep yetkili satıcılarına getirenler, hayallerindeki Jeep ile yola çıkıyor.

Jeep, aralık ayında müşterilerine uygun kredi ve takas seçenekleri sunuyor. Yeni Jeep Renegade, aralık ayı boyunca 60 bin TL için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi ile satışa sunuluyor.

Eski aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenler ise, 2019 model Renegade alımlarında anahtar teslim bedelleri üzerinden 15 bin TL tutarındaki takas desteğinden yararlanabiliyor. Ayrıca Renegade'in Limited donanımlı versiyonunu 2 yıllık uzatılmış garanti seçeneğiyle tercih eden Jeep tutkunları, 8.4 inçlik dokunmatik ekran ve Türkçe navigasyon opsiyonlarının olduğu medya paketine bu ayda ücretsiz sahip oluyor.

Compass'ta 20 bin TL'lik takas desteği

Jeep'in dört çeker özelliğine sahip modeli Jeep Compass'larda da 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli eşit ödemeli kredi kampanyası, ay boyunca avantaj sağlıyor.

Eski aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenler, Compass alımlarında 20 bin TL tutarında takas desteği imkanından yararlanabiliyor. Compass alımlarını 2 yıllık uzatılmış garantiyle gerçekleştiren kullanıcılar ise kış paketi opsiyonuna da ücretsiz sahip olabiliyor.

Jeep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:20 Kaynak: AA
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