Endonezya'da Geleneksel Jember Moda Karnavalı Yapılıyor

JEMBER, 7 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Jember kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bölgenin simgesi haline gelmiş Jember Moda Karnavalı bu yıl "Endonezya Harika Takımadalar Karnavalı" temasıyla yapılıyor.
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Jember kentinde düzenlenen Jember Moda Karnavalı 2022'ye katılan gösteri sanatçıları, 6 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Kurniawan/Xinhua)
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Jember kentinde düzenlenen Jember Moda Karnavalı 2022'ye katılan bir gösteri sanatçısı, 6 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Kurniawan/Xinhua)
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Jember kentinde düzenlenen Jember Moda Karnavalı 2022'ye katılan gösteri sanatçıları, 6 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Kurniawan/Xinhua)
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