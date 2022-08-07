JEMBER, 7 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Jember kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bölgenin simgesi haline gelmiş Jember Moda Karnavalı bu yıl "Endonezya Harika Takımadalar Karnavalı" temasıyla yapılıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Endonezya'da Geleneksel Jember Moda Karnavalı Yapılıyor - Son Dakika

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