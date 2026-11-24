Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, göz kapağı ameliyatı yaptırdığı yönündeki iddialara Instagram'dan esprili bir paylaşımla karşılık verdi. 36 yaşındaki oyuncu, makyaj sanatçısı Shayna Goldberg'in gönderisini kendi hesabında yeniden paylaşarak "Biliyorsunuz, benim göz kapağı ameliyatımı o yaptı" notunu düştü.

Goldberg'in paylaşımında, Lawrence'ın makyaj markası için yapılan çekimden bir kare ve markanın yeni ürünleri yer alıyordu. Oyuncu bu sözlerle, göz çevresindeki değişimin bıçak altına yatmasından değil makyajdan kaynaklandığını anlatmış oldu.

İDDİALAR GÖZ ÇEVRESİNDEKİ DEĞİŞİMLE BAŞLADI

"Açlık Oyunları" serisinin Katniss Everdeen'i olarak dünya çapında tanınan Lawrence'ın son dönemdeki görüntüleri, sosyal medyada göz kapağı estetiği (blefaroplasti) yaptırdığı yorumlarına yol açmıştı. Blefaroplasti, üst ya da alt göz kapağındaki fazla derinin ve yağ dokusunun alındığı bir ameliyat olarak biliniyor.

Oyuncu aynı iddiayla ilk kez karşılaşmıyor. Cumhuriyet'in aktardığına göre Lawrence, 2023'te Interview dergisine verdiği söyleşide de makyajındaki değişiklik yüzünden göz ameliyatı olduğunun sanıldığını anlatmıştı.

"12 YAŞINDAKİ YÜZÜMLE KIYASLIYORLAR"

Lawrence o söyleşide eski fotoğraflarıyla yapılan karşılaştırmalara tepki göstermiş, "12 yaşındaki yüzümle kıyaslayıp çenemin törpülendiğini ve göz kapaklarımın alındığını nasıl karşılaştırabilirsiniz?" demişti. Kaşlarını artık farklı doldurduğunu ve kontür yaptığını da söylemişti.

YÜZ GERME SORUSUNA "YAPACAĞIM" DEMİŞTİ

Estetik konusunda açık konuşan oyuncu, Ekim ayında The Cut dergisine verdiği röportajda meme dikleştirme ameliyatı geçirdiğini kendisi açıklamıştı. Kamerada belli olduğu için dolgudan uzak durduğunu söyleyen Lawrence, yüz germe yaptırıp yaptırmadığı sorusuna ise "Hayır. Ama inanın bana, yapacağım!" cevabını vermişti.

Lawrence, "Umut Işığım" filmindeki rolüyle 2013'te En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.