Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Anthony, kendisinden 30 yaş küçük eşiyle ikinci çocuğunu kucağına aldı

Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi. 57 yaşındaki Latin müzik yıldızı, kendisinden 30 yaş küçük eşi Nadia Ferreira ile ikinci çocuklarını kucaklarına aldı.

Marc Anthony ve 27 yaşındaki model Nadia Ferreira, kızları Myla'nın doğum haberini ortak sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu. Çift, yeni doğan bebeklerinin yanı sıra üç yaşındaki oğulları Marco'nun da yer aldığı aile fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Çift, İspanyolca yaptıkları paylaşımda, "Bu değerli Myla'mızın gelişini sizlerle paylaşabilmek büyük bir lütuf. Evimizdeki mutluluğu hayal bile edemezsiniz, havalara uçtuk" ifadelerine yer verdi.

Bebeğe verilen Myla isminin ise İngiliz ve Slav kökenli olduğu, "merhametli" ve "zarif" anlamlarına geldiği belirtildi.

Marc Anthony ve Nadia Ferreira, mart ayında yaptıkları paylaşımla bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Ferreira, hamilelik döneminde verdiği pozlarla kız bebek beklediklerini duyurmuştu.

Görkemli düğünle evlenmişlerdi

Çift, sekiz aylık nişanlılık sürecinin ardından Ocak 2023'te Miami'deki Pérez Art Museum Miami'de düzenlenen törenle dünyaevine girmişti. Düğünde David Beckham, Maluma, Salma Hayek ve Lin-Manuel Miranda gibi ünlü isimler yer almıştı.

Marc Anthony sekizinci kez baba oldu

Daha önce farklı ilişkilerinden altı çocuğu bulunan Marc Anthony, Myla'nın doğumuyla birlikte sekiz çocuk babası oldu.

Şarkıcının Debbie Rosado'dan Chase ve Arianna; eski eşi Dayanara Torres'ten Cristian ve Ryan; Jennifer Lopez ile evliliğinden ise ikizleri Emme ve Max bulunuyor.