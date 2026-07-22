Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Anthony, kendisinden 30 yaş küçük eşiyle ikinci çocuğunu kucağına aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Anthony, kendisinden 30 yaş küçük eşiyle ikinci çocuğunu kucağına aldı

Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Anthony, kendisinden 30 yaş küçük eşiyle ikinci çocuğunu kucağına aldı
22.07.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

57 yaşındaki ünlü şarkıcı Marc Anthony ve 27 yaşındaki eşi Nadia Ferreira, kızları Myla’nın dünyaya geldiğini duyurdu. Anthony, yeni bebeğiyle birlikte sekizinci kez baba oldu.

Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi. 57 yaşındaki Latin müzik yıldızı, kendisinden 30 yaş küçük eşi Nadia Ferreira ile ikinci çocuklarını kucaklarına aldı.

Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Anthony, kendisinden 30 yaş küçük eşiyle ikinci çocuğunu kucağına aldı

Marc Anthony ve 27 yaşındaki model Nadia Ferreira, kızları Myla'nın doğum haberini ortak sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu. Çift, yeni doğan bebeklerinin yanı sıra üç yaşındaki oğulları Marco'nun da yer aldığı aile fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Çift, İspanyolca yaptıkları paylaşımda, "Bu değerli Myla'mızın gelişini sizlerle paylaşabilmek büyük bir lütuf. Evimizdeki mutluluğu hayal bile edemezsiniz, havalara uçtuk" ifadelerine yer verdi.

Bebeğe verilen Myla isminin ise İngiliz ve Slav kökenli olduğu, "merhametli" ve "zarif" anlamlarına geldiği belirtildi.

Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Anthony, kendisinden 30 yaş küçük eşiyle ikinci çocuğunu kucağına aldı

Marc Anthony ve Nadia Ferreira, mart ayında yaptıkları paylaşımla bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Ferreira, hamilelik döneminde verdiği pozlarla kız bebek beklediklerini duyurmuştu.

Görkemli düğünle evlenmişlerdi

Çift, sekiz aylık nişanlılık sürecinin ardından Ocak 2023'te Miami'deki Pérez Art Museum Miami'de düzenlenen törenle dünyaevine girmişti. Düğünde David Beckham, Maluma, Salma Hayek ve Lin-Manuel Miranda gibi ünlü isimler yer almıştı.

Marc Anthony sekizinci kez baba oldu

Daha önce farklı ilişkilerinden altı çocuğu bulunan Marc Anthony, Myla'nın doğumuyla birlikte sekiz çocuk babası oldu.

Şarkıcının Debbie Rosado'dan Chase ve Arianna; eski eşi Dayanara Torres'ten Cristian ve Ryan; Jennifer Lopez ile evliliğinden ise ikizleri Emme ve Max bulunuyor.

Jennifer Lopez, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Marc Anthony, Marc Antony, Ünlüler, Magazin, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Jennifer Lopez Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Anthony, kendisinden 30 yaş küçük eşiyle ikinci çocuğunu kucağına aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
İstanbul’da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı İstanbul'da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Avrupa kadrosu bildirildi Beşiktaş’ta Trossard kararı Avrupa kadrosu bildirildi! Beşiktaş'ta Trossard kararı

13:13
Kalbi durup yere yığılan gencin parasını çalan vicdansız tutuklandı
Kalbi durup yere yığılan gencin parasını çalan vicdansız tutuklandı
12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:32
Tuncel Kurtiz’in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:17
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 13:50:53. #7.12#
SON DAKİKA: Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Anthony, kendisinden 30 yaş küçük eşiyle ikinci çocuğunu kucağına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.