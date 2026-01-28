Jeoloji Mühendislerinden Kota Uygulamasına Tepki

(ANKARA) - TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde bir ilde kurulacak firma sayısına 'kota uygulaması' öngörüldüğünü belirterek "'Kota uygulaması' ile büyükşehirlerde yoğunlaşan firmaların önemli bir bölümü kapanmayla karşı karşıya gelirken, yeni mezun genç jeoloji mühendislerin de kendi bürolarını kurarak iş yapmasının önü kapatılmaktadır. Eczacılar için getirilen kota uygulaması ile genç eczacılar nasıl işsizliğe mahkum edildi ise, jeoloji mühendisleri de işsizliğe mahkum edilmek istenmektedir" açıklamasını yaptı.

"Bilindiği üzere TBMM'ne Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve Hatay Milletvekili Adem Yeşildağ ile 71 Milletvekili tarafından sunulan Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülerek kabul edilmiştir. Kanun tasarısı ile meslek alanımıza ilişkin olarak 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunun bazı maddeleri ile bir EK Madde (Madde 24) düzenlemesi yapılmaktadır. 24'üncü maddede, 'bir ilde faaliyet gösterebilecek olan kuruluş sayısının belirlenmesi' ibareleri ile bir ilde kurulacak firma sayısına 'kota uygulaması' getirilerek sınırlama getirilmektedir. Getirilen 'kota uygulaması' ile büyükşehirlerde yoğunlaşan firmaların önemli bir bölümü kapanmayla karşı karşıya gelirken, yeni mezun genç jeoloji mühendislerin de kendi bürolarını kurarak iş yapmasının önü kapatılmaktadır. Eczacılar için getirilen kota uygulaması ile genç eczacılar nasıl işsizliğe mahkum edildi ise jeoloji mühendisleri de işsizliğe mahkum edilmek istenmektedir.

"Bu yasa tasarısını kabul etmiyoruz"

Küreselleşen dünyada, mühendislik hizmet alanı her geçen gün daha da global hale gelirken, getirilen kota uygulaması ile Ankara'daki bir zemin ve temel etüt kuruluşunun gidip, hem periferinde yer alan Kırşehir'de hizmet üretmesi engellenmektedir. Yapılan bu düzenleme ile jeoloji mühendisliği hizmetlerinin ülke içinde yapılmasına engel getirilmekte, hatta il il belirlenecek firma sayısına sınırlama getirilerek (kota uygulaması), güncel bilgi ve teknoloji ile donatılmış genç jeoloji mühendislerinin bu alana girişleri engellenerek jeoloji mühendisliği hizmetlerinin gelişmesine engel olunmaktadır. Genç jeoloji mühendislerini meslekleri yapamaz hale getirerek işsiz kalmasına neden olacak, kota uygulaması ile 'zemin etüt kuruluşlarını' kendi il sınırları dışında hizmet üretemez hale getirecek bu yasa tasarısını kabul etmiyoruz. Kanun tasarı teklifinin 21, 22, 23 ve 24. maddeleri ya geri çekilmeli ya da taleplerimiz dikkate alınarak revize edilmelidir."