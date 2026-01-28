Jeoloji Mühendislerinden Kota Uygulamasına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Jeoloji Mühendislerinden Kota Uygulamasına Tepki

28.01.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMMOB, kota uygulamasının genç jeoloji mühendislerini işsizliğe mahkûm edeceğini belirtti.

(ANKARA) - TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde bir ilde kurulacak firma sayısına 'kota uygulaması' öngörüldüğünü belirterek "'Kota uygulaması' ile büyükşehirlerde yoğunlaşan firmaların önemli bir bölümü kapanmayla karşı karşıya gelirken, yeni mezun genç jeoloji mühendislerin de kendi bürolarını kurarak iş yapmasının önü kapatılmaktadır. Eczacılar için getirilen kota uygulaması ile genç eczacılar nasıl işsizliğe mahkum edildi ise, jeoloji mühendisleri de işsizliğe mahkum edilmek istenmektedir" açıklamasını yaptı.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere TBMM'ne Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve Hatay Milletvekili Adem Yeşildağ ile 71 Milletvekili tarafından sunulan Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülerek kabul edilmiştir. Kanun tasarısı ile meslek alanımıza ilişkin olarak 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunun bazı maddeleri ile bir EK Madde (Madde 24) düzenlemesi yapılmaktadır. 24'üncü maddede, 'bir ilde faaliyet gösterebilecek olan kuruluş sayısının belirlenmesi' ibareleri ile bir ilde kurulacak firma sayısına 'kota uygulaması' getirilerek sınırlama getirilmektedir. Getirilen 'kota uygulaması' ile büyükşehirlerde yoğunlaşan firmaların önemli bir bölümü kapanmayla karşı karşıya gelirken, yeni mezun genç jeoloji mühendislerin de kendi bürolarını kurarak iş yapmasının önü kapatılmaktadır. Eczacılar için getirilen kota uygulaması ile genç eczacılar nasıl işsizliğe mahkum edildi ise jeoloji mühendisleri de işsizliğe mahkum edilmek istenmektedir.

"Bu yasa tasarısını kabul etmiyoruz"

Küreselleşen dünyada, mühendislik hizmet alanı her geçen gün daha da global hale gelirken, getirilen kota uygulaması ile Ankara'daki bir zemin ve temel etüt kuruluşunun gidip, hem periferinde yer alan Kırşehir'de hizmet üretmesi engellenmektedir. Yapılan bu düzenleme ile jeoloji mühendisliği hizmetlerinin ülke içinde yapılmasına engel getirilmekte, hatta il il belirlenecek firma sayısına sınırlama getirilerek (kota uygulaması), güncel bilgi ve teknoloji ile donatılmış genç jeoloji mühendislerinin bu alana girişleri engellenerek jeoloji mühendisliği hizmetlerinin gelişmesine engel olunmaktadır. Genç jeoloji mühendislerini meslekleri yapamaz hale getirerek işsiz kalmasına neden olacak, kota uygulaması ile 'zemin etüt kuruluşlarını' kendi il sınırları dışında hizmet üretemez hale getirecek bu yasa tasarısını kabul etmiyoruz. Kanun tasarı teklifinin 21, 22, 23 ve 24. maddeleri ya geri çekilmeli ya da taleplerimiz dikkate alınarak revize edilmelidir."

Kaynak: ANKA

Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jeoloji Mühendislerinden Kota Uygulamasına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki

15:04
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
14:19
Trump “İran anlaşma yapmak istiyor“ dedi, Tahran’dan yalanlama geldi
Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi
14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:39
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 15:17:44. #7.11#
SON DAKİKA: Jeoloji Mühendislerinden Kota Uygulamasına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.