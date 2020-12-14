Jeotermal enerji ile yenilenebilir enerjide rekor büyüme - Son Dakika

Jeotermal enerji ile yenilenebilir enerjide rekor büyüme

14.12.2020 12:41
Jeotermal enerji ile yenilenebilir enerjide rekor büyüme, System.String[]

Yenilenebilir enerji alanında yapılan teşvikler ile Türkiye'de jeotermal kurulu gücü artış gösterdi.

Yenilenebilir enerji alanında yapılan teşvikler ile Türkiye'de jeotermal kurulu gücü artış gösterdi. Kasım ayı sonu itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından sisteme eklenen 4224 MW kurulu güç ile rekor kırıldı. Devreye alınan toplam kurulu gücün 128 megawatt'ını (MW) ise sonsuz enerji kaynağı olarak da belirtilen jeotermal enerji santralleri oluşturdu.

Dünyanın sınırlı kaynaklarını kullanmak yerine jeotermal enerji kullanımının gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmak adına önem arz ediyor. Bunun yanı sıra cari açığı kapatarak ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor. Yenilenebilir enerji alanında yapılan teşvikler ile Türkiye'de jeotermal kurulu gücü artış gösterdi. Kasım ayı sonu itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından sisteme eklenen 4224 MW kurulu güç ile rekor kırıldı. Devreye alınan toplam kurulu gücün 128 MW'ını ise sonsuz enerji kaynağı olarak da belirtilen jeotermal enerji santralleri oluşturdu.

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği'nin (YENADER) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye, küresel iklim ile mücadele kapsamında önlem almaya devam ediyor. Türkiye'de, son dönemde yerli ve yenilenebilir enerji alanında yapılan çalışmalar artış gösterirken, gerçekleşen yeni santral yatırımları ile elde edilen elektrik gücü de rekor seviyelere ulaşıyor. Yalnızca Kasım ayı sonu itibari ile yenilenebilir enerji kaynaklarından sisteme eklenen 4224 MW kurulu güç ile rekor kırıldığı belirtiliyor. Devreye alınan toplam kurulu gücün 128 MW'ını ise sonsuz enerji kaynağı olarak da belirtilen jeotermal enerji santralleri oluşturuyor.

2021 yılında kurulu gücün 50 gw'ı geçmesi bekleniyor

Yenilenebilir enerji alanında sağlanan teşvikler ise koronavirüs salgınına karşın yatırımların önünü kesmiyor. İthal enerji kullanımı yerine yerli ve temiz enerji kaynağı olarak nitelendirilen yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirilen yatırımlar ile Türkiye'deki toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünün 48 bin 500 MW'dan 2021 yılının ilk yarısında 50 gigawatt'ı (GW) geçmesi bekleniyor.

Yenilenebilir enerji yatırımları cari açığı kapatıyor

Yenilenebilir enerji alanında yapılan çalışmaların, küresel iklim ile mücadele etmenin yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sağladığını belirten YENADER Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, "Doğa dostu, temiz ve sürdürülebilir bir yaşam seçeneği sunan yenilenebilir enerji, ülkelerin acil eylem planı içerisinde öncelikli olarak ele aldığı konuların başında geliyor. Ülkemizde 2012-2023 yıllarını kapsayan Enerji Verimliliği Stratejik Planı kapsamında da detaylı olarak üzerinde durulan yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim, temiz bir gelecek sunarken, ekonomik kalkınmanın da bir ayağını oluşturuyor. Özellikle yenilenebilir enerji üretimi, ülkemizde kullanılan ve ithal edilen enerji oranının düşmesine büyük katkı sağlıyor. Türkiye'de 2020 Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 10,5 azalarak 14 milyar 910 milyon dolardan, 13 milyar 348 milyon dolara geriledi. İthalat oranlarının her geçen gün düşmesi, cari açığa direkt etki ederek ekonomik büyümeye yardımcı oluyor" diye konuştu.

Teşvikler ile büyüme sağlanıyor

Sunulan teşvik ve desteklerin yenilenebilir enerji kullanımının artmasını sağladığını belirten Prof. Dr. Alkin, "Tüm dünyada yenilenebilir enerji kapasitesi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla rekor büyümeye imza attı. Bu büyümenin en önemli aktörlerinden birisi de Türkiye. Dünya sıralamasında üst sıralara taşınan Türkiye'de, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında sunulan teşvikler, yapılan yatırımların her geçen gün artış göstermesini sağlıyor" dedi.

"Jeotermal enerji üretiminde dünyada ilk beş ülke arasındayız"

Türkiye'nin toplam yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin 2010 yılında 17 bin 369 MW iken, bu yıl 48 bin 500 MW'a ulaşarak rekor kırdığını belirten YENADER Başkan Yardımcısı Ali Karaduman, "Yenilenebilir enerji üretimindeki rekor kurulu gücümüz ile dünyada sayılı ülkeler arasında yer alıyoruz. Özellikle sonsuz ve temiz enerji kaynağı olan jeotermal enerji üretimi ile Türkiye, dünya sıralamasında ilk beş ülke arasında bulunuyor. Hava şartlarından bağımsız olarak 7x24 elektrik üreten jeotermal enerji, dünya var olduğu sürece kullanılabilecek bir enerji türüdür. Bu nedenle dünyamızdaki sınırlı kaynakları kullanmak yerine sürdürülebilir enerji kaynağı olan jeotermal enerji tercih edilmelidir. Yeraltı sularının ısınması ile elde edilen jeotermal enerji dünyada en eski uygarlıklardan bu yana kullanılıyor. İtalya'da Roma döneminde termal havuz ve hamam olarak da kullanılan jeotermal, günümüzde hala pek çok faydası ile dünyamızı ve yaşam alanlarını koruyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Jeotermal enerji ile yenilenebilir enerjide rekor büyüme
Jeotermal enerji ile yenilenebilir enerjide rekor büyüme

Yenilenebilir Enerji, Jeotermal, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Jeotermal enerji ile yenilenebilir enerjide rekor büyüme - Son Dakika Ekonomi


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