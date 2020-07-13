Jeotermal saha ihaleleri - Son Dakika

Jeotermal saha ihaleleri

Çorum'da iki jeotermal kaynak arama sahası, Ağrı'da ise iki jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Çorum'da iki jeotermal kaynak arama sahası, Ağrı'da ise iki jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası ihaleye çıkarıldı.

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Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Çorum'un Merkez ilçesindeki 4 bin 959 ve 4 bin 961 hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsatlı iki saha, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 13.30 ve 13.40'ta ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 199 bin 901 lira ve 200 bin 8 lira, geçici teminat bedelleri ise 5 bin 998 lira ve 6 bin 1 lira olarak belirlenen sahaların ihaleleri, Çorum İl Özel İdaresi binasında gerçekleştirilecek.

Öte yandan Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki 4 bin 345 ve 4 bin 949 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatlı sahalar, 24 Temmuz Perşembe saat 10.00'da ihaleye çıkarılacak.

Muhammen bedelleri 148 bin 647 lira ve 169 bin 314 lira, geçici teminat bedelleri ise 4 bin 459 lira ve 5 bin 79 lira olarak belirlenen sahaların ihaleleri, Ağrı İl Özel İdaresi binasında yapılacak.

Çorum, Ağrı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:19 Kaynak: AA

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