Jet Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Jet Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı

24.12.2025 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhanettin Duran'dan Libya'daki jet kazasında yaşamını yitirenlere başsağlığı mesajı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bu acı kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve kardeş Libya halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından Libya heyetini taşıyan jetin düşmesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve Libya halkına başsağlığı dileklerinde bulunan Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'dan Libya'ya gitmek üzere havalanan ve içinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu heyeti taşıyan jetin düşmesi sonucu yaşanan elim hadise, bizleri derinden üzmüştür. Bu acı kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve kardeş Libya halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Burhanettin Duran, Libya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jet Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
19:33
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2025 23:42:52. #7.12#
SON DAKİKA: Jet Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.