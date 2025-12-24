Jet Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bu acı kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve kardeş Libya halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından Libya heyetini taşıyan jetin düşmesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve Libya halkına başsağlığı dileklerinde bulunan Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'dan Libya'ya gitmek üzere havalanan ve içinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu heyeti taşıyan jetin düşmesi sonucu yaşanan elim hadise, bizleri derinden üzmüştür. Bu acı kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve kardeş Libya halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum." - ANKARA