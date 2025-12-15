Havada dehşet! Yolcu uçağı ABD savaş uçağı ile çarpışmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Havada dehşet! Yolcu uçağı ABD savaş uçağı ile çarpışmaktan son anda kurtuldu

Havada dehşet! Yolcu uçağı ABD savaş uçağı ile çarpışmaktan son anda kurtuldu
15.12.2025 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

JetBlue Havayolları'na ait 1112 sefer sayılı yolcu uçağı, Venezuela kıyıları yakınlarında ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağla çarpışmaktan son anda kurtuldu. Pilot, çarpışmayı önlemek için manevra yaptıklarını açıkladı.

JetBlue Havayolları'nın 1112 sefer sayılı yolcu uçağının pilotu, Venezuela yakınlarında ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak ile havada çarpışmaktan kıl payı kurtulduklarını bildirdi.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçak ile bir yolcu uçağı az daha havada çarpışıyordu. JetBlue Havayolları'nın 1112 sefer sayılı yolcu uçağının pilotu, Venezuela yakınlarında ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak ile havada çarpışmaktan kıl payı kurtulduklarını bildirerek, çarpışmadan kaçınmak için manevra yaptıklarını aktardı.

FACİADAN KURTULDULAR

Olayın Airbus A320 tipi yolcu uçağı Karayip ülkesi Curaçao'dan ABD'nin New York kentine uçtuğu sırada Venezuela kıyılarının yaklaşık 64 kilometre açığında meydana geldiği bildirildi.

JetBlue pilotu, hava trafik kontrolü ile yaptığı telsiz konuşmasında, ABD savaş uçağının kendisinden birkaç kilometre uzakta ve aynı irtifada olduğunu belirterek, "Uçuş rotamızdan doğrudan geçtiler. Transponderleri açık değil. Bu çok saçma. Neredeyse havada çarpışıyorduk" dedi. JetBlue pilotu, ABD savaş uçağının daha sonra Venezuela hava sahasına girdiğini söyledi.

"BU OLAYI FEDERAL MAKAMLARA BİLDİRDİK"

JetBlue tarafından yapılan açıklamada, "Mürettebatımız çeşitli uçuş durumları için uygun prosedürler konusunda eğitilmiştir ve bu durumu yönetim ekibimize derhal bildirdikleri için mürettebatımıza teşekkür ederiz. Bu olayı federal makamlara bildirdik ve her türlü soruşturmaya katılacağız" denildi. ABD Güney Komutanlığı ise, söz konusu olaydan haberdar olduğunu ve inceleme başlattığını belirtti.

Kaynak: İHA

Havacılık, Venezuela, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Pilot, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Havada dehşet! Yolcu uçağı ABD savaş uçağı ile çarpışmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhtar fabrika kurup tüm mahalleyi işe aldı Suudi Arabistan’a bile ihraç ediyor Muhtar fabrika kurup tüm mahalleyi işe aldı! Suudi Arabistan'a bile ihraç ediyor
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios’un anıtına çelenk bıraktı BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı
Osmaniye’de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı Osmaniye'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı
Bakanlığa 3 bin personel alınacak İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

23:35
Tedesco’dan Konyaspor takımı için çarpıcı yorum
Tedesco'dan Konyaspor takımı için çarpıcı yorum
23:25
Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: Hakkımı helal etmiyorum
Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: Hakkımı helal etmiyorum
23:17
Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş’a sürpriz ziyaret
Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'a sürpriz ziyaret
23:13
Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 1236 sistemine geçiyoruz
Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz
22:59
Gülşah Durbay ile Özgür Özel hakkındaki iddiayla gündeme gelen gazeteci kalp krizi geçirmiş
Gülşah Durbay ile Özgür Özel hakkındaki iddiayla gündeme gelen gazeteci kalp krizi geçirmiş
22:46
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor Yeni programının adı da belli
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2025 00:35:36. #7.13#
SON DAKİKA: Havada dehşet! Yolcu uçağı ABD savaş uçağı ile çarpışmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.