Çin, Ceres-1 Y3 Ticari Roketiyle Üç Uydu Fırlattı - Son Dakika
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Çin, Ceres-1 Y3 Ticari Roketiyle Üç Uydu Fırlattı

09.08.2022 11:25
Çin, Ceres-1 Y3 Ticari Roketiyle Üç Uydu Fırlattı

JİUQUAN, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin Salı günü, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 Y3 taşıyıcı roketini fırlattı.

JİUQUAN, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin Salı günü, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 Y3 taşıyıcı roketini fırlattı. Roket Beijing saatiyle öğlen 12.11'de fırlatma sahasından fırlatıldı ve planlanan yörüngeye üç uydu gönderildi. Bu CERES-1 roket serisinin üçüncü uçuş görevi oldu.

Çin, Ceres-1 Y3 Ticari Roketiyle Üç Uydu Fırlattı

Üç uydu taşıyan CERES-1 Y3 taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Çin, Ceres-1 Y3 Ticari Roketiyle Üç Uydu Fırlattı

Üç uydu taşıyan CERES-1 Y3 taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Çin, Ceres-1 Y3 Ticari Roketiyle Üç Uydu Fırlattı

Üç uydu taşıyan CERES-1 Y3 taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Ceres-1 Y3 Ticari Roketiyle Üç Uydu Fırlattı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin, Ceres-1 Y3 Ticari Roketiyle Üç Uydu Fırlattı - Son Dakika
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