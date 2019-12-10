Son Dakika Haberleri: Joao Pereira'dan attığı basket sonrası Ronaldo sevinci
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Joao Pereira'dan attığı basket sonrası Ronaldo sevinci

6 saat önce

Trabzonspor'un Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Pereira, salonda yaptıkları antrenman sırasında burada bulunan çöp tenekesine antrenman topu ile basket atışı gerçekleştirdi.

Joao Pereira'dan attığı basket sonrası Ronaldo sevinci, System.String[]

Trabzonspor'un Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Pereira, salonda yaptıkları antrenman sırasında burada bulunan çöp tenekesine antrenman topu ile basket atışı gerçekleştirdi. Uzak mesafeden yaptığı atışta isabet sağlayan Pereira, attığı bu basketin ardından da Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerden sonra yaptığı gol sevincini anımsatan hareketi yaptı.


Takım arkadaşı Ivanildo Fernandes de bu anları videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.



Antrenman salonunda çöp kutusuna basket atan Trabzonsporlu Jose Pereira'dan Ronaldo sevinci...

Cristiano Ronaldo, Trabzonspor, Juventus, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:23 
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