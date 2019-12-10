Son Dakika › Spor › Joao Pereira'dan attığı basket sonrası Ronaldo sevinci - Son Dakika Spor
Joao Pereira'dan attığı basket sonrası Ronaldo sevinci
6 saat önce
Trabzonspor'un Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Pereira, salonda yaptıkları antrenman sırasında burada bulunan çöp tenekesine antrenman topu ile basket atışı gerçekleştirdi.
Trabzonspor'un Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Pereira, salonda yaptıkları antrenman sırasında burada bulunan çöp tenekesine antrenman topu ile basket atışı gerçekleştirdi. Uzak mesafeden yaptığı atışta isabet sağlayan Pereira, attığı bu basketin ardından da Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerden sonra yaptığı gol sevincini anımsatan hareketi yaptı.
Takım arkadaşı Ivanildo Fernandes de bu anları videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Antrenman salonunda çöp kutusuna basket atan Trabzonsporlu Jose Pereira'dan Ronaldo sevinci...
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:23
Son Dakika TFF'ye FFP tepkisi! Süper Lig ekibi Tahkim'e gidiyor Trabzonspor, TFF'nin sapma tutarını yükseltmesi kararına itiraz etti Joao Pereira'dan attığı basket sonrası Ronaldo sevinci Liverpool, Salzburg'u 2-0 yendi