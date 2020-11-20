Johnson&Johnson asbestli pudraları nedeniyle 120 milyon dolarlık tazminata mahkum edildi - Son Dakika

Johnson&Johnson asbestli pudraları nedeniyle 120 milyon dolarlık tazminata mahkum edildi

20.11.2020 22:29
Johnson&Johnson asbestli pudraları nedeniyle 120 milyon dolarlık tazminata mahkum edildi, System.String[]

NEW New York Yüksek Mahkemesi hakimi, pudralarındaki asbest nedeniyle kansere yakalandığı iddiasıyla Amerikan kozmetik ve bakım ürünleri markası Johnson & Johnson'a dava açan çifte, 120 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

NEW New York Yüksek Mahkemesi hakimi, pudralarındaki asbest nedeniyle kansere yakalandığı iddiasıyla Amerikan kozmetik ve bakım ürünleri markası Johnson & Johnson'a dava açan çifte, 120 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

Manhattan'daki bulunan mahkemenin hakimi Gerald Lebovits, mayıs ayında jüri tarafından dava sahibi 67 yaşındaki Donna Olson ve eşine ödenmesi uygun bulunan 325 milyon dolar tazminatı çok bularak 120 milyon dolara indirilmesini ya da davanın yeniden görülmesini istedi.

Davacı tarafın teklifi kabul etmesi üzerine karar onaylanırken, Johnson & Johnson'dan yapılan açıklamada, davada "önemli yasal ve kanıt nitelikli hatalar" olduğu savunularak karar için temyize gidileceği kaydedildi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde merkezi bulunan firma uzun yıllardır bebek pudralarının akciğer zarı ve rahim kanseri ile diğer hastalıklara yol açan asbest içerdiğine dair binlerce davayla karşı karşıya bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Manhattan, New York, Dava, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Johnson&Johnson asbestli pudraları nedeniyle 120 milyon dolarlık tazminata mahkum edildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Almanya'da ormanda kemik bulunmasının ardından bir kişi yamyamlık şüphesiyle tutuklandı Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı Evlerin kapı ve duvarlarına işaret koyan provokatör, emniyetin titiz çalışmasıyla yakalandı "Ben polisim" diyerek ambulans şoförünü darbeden şahıs, emlakçı çıktı Gülsüm'ü öldürdüğünü itiraf eden sevgili ifadesinde çark etti: Cinsel ilişki sırasında öldü İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler
İngiltere Başbakanı Johnson, personele kötü davranan bakana destek verdi, danışmanı istifa etti İngiltere Başbakanı Johnson, personele kötü davranan bakana destek verdi, danışmanı istifa etti         
22:25
Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı         
21:45
Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, Şener Şen'in kardeşi olduğu ortaya çıktı Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, Şener Şen'in kardeşi olduğu ortaya çıktı         
21:00
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor         
20:44
Son Dakika! AVM, market ve berberler kapandı, restoran ve kafeler ise sadece paket servis yapacak Son Dakika! AVM, market ve berberler kapandı, restoran ve kafeler ise sadece paket servis yapacak         
19:59
Macron, Afrikalıların Fransa'ya Macron, Afrikalıların Fransa'ya "sömürge" kızgınlığını Türkiye ve Rusya'ya bağladı         
18:39
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar         
17:29
"Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu         
15:14
Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı         
14:04
Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı         
13:56
Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok         
13:07
Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu         
13:06
10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı 10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı         
12:53
Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım         
12:45
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı         
10:13
"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 22:52:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Johnson&Johnson asbestli pudraları nedeniyle 120 milyon dolarlık tazminata mahkum edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei