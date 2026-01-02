Jolie'den Gazze'ye Yardım Çağrısı - Son Dakika
Jolie'den Gazze'ye Yardım Çağrısı

02.01.2026 19:36
Angelina Jolie, Gazze'deki insani krize dikkat çekerek yardımların hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Gazze Şeridi'ne en kısa sürede daha fazla yardım ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

Mısır basınında yer alan haberlere göre, Jolie, ülkeye yaptığı ziyaret sırasında Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılması konusunda gösterilen çabaları taktirle karşıladığını kaydetti.

Gazze'deki ailelerin ciddi bir insani krizle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Jolie, Gazze Şeridi'ne mümkün olan en kısa sürede daha fazla yardımın ulaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Jolie ayrıca Ariş kentinde bulunan Mısır Kızılayı'nın lojistik merkezine de ziyarette bulunarak, burada Gazze Şeridi'ne gönderilecek insani yardımların durumunu inceledi.

ABD'li oyuncu Jolie, lojistik merkezine ziyaretinde ayrıca Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için yardım kolisi hazırlayarak, yardımların Gazze'ye ulaştırılmasında yaşanan zorluklara rağmen gönüllülerin üstlendiği rolün önemini vurguladı.

Mısır dışından gelen yardımların Gazze'ye giriş süreci, nerede ve nasıl depolandığına ilişkin bilgi alan Jolie, insani durumu ve Gazze'ye yardım girişine yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Mısırlı yetkililer, ABD'li oyuncuya yardımların Mısır'dan Gazze'ye hangi aşamalardan geçerek ulaştığını anlattı.

Jolie'nin, ateşkes sürecinde Mısır'ın kabul ettiği Filistinli yaralı ve hastaların durumunu görmek üzere El-Ariş Hastanesi'ni ziyaret edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Angelina Jolie, Güncel, Kültür, Mısır, Gazze, Sanat, Son Dakika

