Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro'nun "Oğlumu kandırdılar" sözlerine yanıt verdi. Jesus, Galler ile Cardiff'te oynanacak Uluslar Ligi maçı öncesinde kendisine yöneltilen soruya, BBC'nin haberine göre, "Şimdi de Cristiano Ronaldo'nun annesine mi cevap vermem gerekiyor?" karşılığını verdi.

Deneyimli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendisi çok saygı duyduğum bir hanımefendi. Çocuklarını büyütmek için çok acı çekti."

ANNESİ YENİLGİYE SEVİNDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Dolores Aveiro, pazartesi günü katıldığı bir Sporting etkinliğinde oğlunun milli takımı bırakmasıyla ilgili soruya, "Elbette üzüldü. Onu kandırdılar. Ben de üzgünüm" yanıtını vermişti. Aveiro, Portekiz'in Danimarka'ya sahasında 4-1 yenilmesi için de "Yenilgi hak edilmişti. Açıkçası sevindim" demişti.

Danimarka maçı, Portekiz'in Ronaldo'nun veda açıklamasından sonra çıktığı ilk karşılaşmaydı.

234 MAÇ, 146 GOLLE VEDA ETTİ

41 yaşındaki Ronaldo, 5 Kasım'da milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Yıldız futbolcu Portekiz formasıyla 234 maça çıktı ve 146 gol attı.

Veda kararı, 30 günlük men cezasının üzerinden bir ay geçmeden geldi. Ronaldo, eylül ayında Danimarka ile oynanan Uluslar Ligi maçında ilk 11'de yer almayacağını öğrenince milli takım kampını terk etmiş, bu nedenle 30 gün men ve 215 sterlin para cezası almıştı.

SENEYE SORSANIZ YİNE CEVAP VERİRİM

Temmuz ayında Portekiz'in başına geçen Jorge Jesus, Ronaldo tartışmasının bitip bitmeyeceği sorusuna da "Ne zaman duracağını bilmiyorum. Siz sorarsanız ben cevap vermek zorundayım. Seneye de Ronaldo'yu sorarsanız yine cevap veririm" dedi.

Kaynak: BBC