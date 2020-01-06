Jose Mourinho: “Bu top fazla hafifti, plaj topu gibiydi!” - Son Dakika
Son Dakika Spor Jose Mourinho: “Bu top fazla hafifti, plaj topu gibiydi!” - Son Dakika Spor

Jose Mourinho: “Bu top fazla hafifti, plaj topu gibiydi!”

6 saat önce

Tottenham, geçtiğimiz gün FA Cup Üçüncü Tur maçında M’boro’ya konuk oldu.

Jose Mourinho: “Bu top fazla hafifti, plaj topu gibiydi!”, System.String[]

Tottenham, geçtiğimiz gün FA Cup Üçüncü Tur maçında M’boro’ya konuk oldu. Riverside’da ilk yarısı golsüz geçen mücadelede perdeyi 50. dakikada Ashley Fletcher açtı. 11 dakika sonra ise Lucas Moura’nın golü Spurs’e beraberliği getirdi.

Jose Mourinho, mücadelenin ardından, “Bu top fazla hafifti. Plaj topu gibiydi. Bence sahadaki bütün oyuncular bu durumdan olumsuz etkilendi. Tabii bugün kazanamamış olmamızın bahanesi bu değil. Ancak dediğim gibi top fazla hafifti.” demecini verdi.

Portekizli teknik adam takımının performansına dair ise, “Maçta birçok pozisyon yakaladık ancak bunları değerlendiremedik. Bizim için zor bir maçtı, beraberlik felaket değil. Tur atlamak için hâlen daha bir şansa sahibiz.” derken FA Cup’ta VAR uygulamasının olmamasını, “Middlesbrough’nun golü kesinlikle ofsayttı. Eğer VAR olsaydı gol iptal edilirdi.” şeklinde yorumladı.

Maçın rövanşı 14 Ocak Salı günü saat 22:45’te oynanacak.

Jose Mourinho, Lucas Moura, Tottenham, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:14 
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