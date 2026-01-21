Jülide Sonat'a Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Jülide Sonat'a Ödül

Jülide Sonat\'a Ödül
21.01.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMOK, Türk kadın basketboluna katkılarından dolayı Jülide Sonat'a ödül verdi. Tören Olimpiyatevi'nde yapıldı.

TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu, Türk kadın basketboluna verdiği katkılarından dolayı Jülide Sonat'a ödül verdi.

Türk kadın basketbolunun gelişiminde önemli rol almış, uzun yıllar çeşitli kurumlarda görev yapmış ve uluslararası düzeyde de takdir görmüş basketbol yöneticisi olan Jülide Sonat, basketbola olan değerli katkıları sebebiyle Olimpiyatevi'nde düzenlenen törenle ödüle layık görüldü.

TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu Başkanı Necdet Ayaz'ın da katıldığı törende, TMOK Başkanı Ahmet Gülüm tarafından Jülide Sonat'a plaket takdim edildi. Plaketi, Jülide Sonat adına eşi Cihangir Sonat teslim aldı.

TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, TMOK olarak Türk sporuna büyük katkılar sunmuş insanların unutulmasına karşı olduklarını belirterek, "Anma ve Onurlandırma Komisyonumuz aracılığıyla, Türk sporuna hizmet etmiş isimleri hatırladığımızı ve verdikleri emeğe değer verdiğimizi göstermek istiyoruz. Jülide Sonat da bu kıymetli isimlerden biri. Aynı zamanda Türkiye'de kadın basketbolunun en önemli değerlerinden biridir. Türk sporuna kattıkları için kendisine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Cihangir Sonat ise Jülide Sonat'ın kadın basketbolunun gelişmesi için uzun yıllar büyük emek verdiğini ve önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, "Sağlık sebebiyle ödülü bugün kendisi alamadı; ancak TMOK Başkanı'na ve komite üyelerine bu anlamlı onurlandırma için teşekkür ediyoruz. Hatırlanmak her zaman çok güzel" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Jülide Sonat, Tören, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jülide Sonat'a Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’ın ’’Dünyayı değiştirecek’’ denilen konuşması başladı
Trump'ın ''Dünyayı değiştirecek'' denilen konuşması başladı
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:21:35. #7.11#
SON DAKİKA: Jülide Sonat'a Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.