Jürgen Klopp, Jose Mourinho'ya karşı! Premier Lig'de günün maçında iddaa'da... - Son Dakika
Son Dakika Spor Jürgen Klopp, Jose Mourinho'ya karşı! Premier Lig'de günün maçında iddaa'da... - Son Dakika Spor

Jürgen Klopp, Jose Mourinho'ya karşı! Premier Lig'de günün maçında iddaa'da...

7 saat önce

Bu bir ilandırTOTTENHAM - LIVERPOOLSon olarak Southampton deplasmanına çıkan Tottenham, tek farklı yenilgi sonrası son 4 haftada 8 puan kaybetmiş oldu.

Jürgen Klopp, Jose Mourinho'ya karşı! Premier Lig'de günün maçında iddaa'da..., System.String[]

Bu bir ilandır


TOTTENHAM - LIVERPOOL


Son olarak Southampton deplasmanına çıkan Tottenham, tek farklı yenilgi sonrası son 4 haftada 8 puan kaybetmiş oldu.


Daha da önemlisi golcüsü Harry Kane geçirdiği sakatlık sonrası Nisan ayına kadar görev alamayacak.


Jose Mourinho ile Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham, Liverpool ile oynadığı son 16 maçta sadece bir kez kazanabildi.


Ev sahibinde Kane'in yanı sıra N'Dombele, Sissoko, Lloris ve Ben Davies yok.


FA Cup'ta Everton'ı ağırlayan Liverpool ise, geniş çaplı bir rotasyon yapmasına rağmen tek golle turlamasını bildi.


Tottenham deplasmanında oynayacakları maçta takımın ağır topları yeniden ilk 11'de olacaklar.


Bu sezon ligdeki tek puan kaybını Manchester United deplasmanında yapan Liverpool, 14 golle ligin en az gol yiyen ekibi.


Konuk ekipte James Milner, Keita, Matip yok. İyileşmeye yakın olan Lovren ve Fabinho görev alabilir.


Jose Mourinho, Southampton, Liverpool, Tottenham, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:23 
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