Günlük yaşantısındaki kesitleri sosyal medya hesabı Instagram'dan anbean paylaşan Hailey Baldvin, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı eşi Justin Bieber ile yemeğe çıkan Baldvin, o anları da Instagram'dan yayınlamayı ihmal etmedi.
Ancak bir çok sosyal medya kullanıcısı fotoğraftaki bir ayrıntıya takılıp kaldı. Yemek masasında telefonuyla uğraşan Bieber'ın tırnak içlerindeki kirler görenlerin midesini kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 10:27
Son Dakika › Magazin › Justin Bieber'ın tırnak içindeki kirler görenlerin midesini kaldırdı - Son Dakika Magazin