Jutta Leerdam Altın Madalyayı Kırdı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sürat pateni kadınlar bin metre kategorisinde Hollandalı Jutta Leerdam, altın madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde sürat pateni kadınlar bin metre müsabakaları, Milano Sürat Pateni Stadı'nda yapıldı.

Jutta Leerdam, bir dakika 12.31 saniyelik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Bir diğer Hollandalı sporcu Femke Kok, 0.28 saniye farkla gümüş, Japon Miho Takagi ise liderin 1.64 saniye gerisinde bronz madalya aldı.