Juventus, Morata'nın bonservisini alacak - Son Dakika

Juventus, Morata'nın bonservisini alacak

16.12.2020 12:59
Juventus, Morata'nın bonservisini alacak, System.String[]

Satın alma opsiyonu yaklaşık 51 milyon EuroGeçen yılın istatistiklerine şimdiden yaklaştıŞampiyonlar Ligi'nde krallığa gidiyorOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, - İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, sezon başında Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol golcü Alvaro...

Satın alma opsiyonu yaklaşık 51 milyon Euro

Geçen yılın istatistiklerine şimdiden yaklaştı

Şampiyonlar Ligi'nde krallığa gidiyorOLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, sezon başında Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol golcü Alvaro Morata'nın bonservisini almaya hazırlanıyor.Juventus, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alvaro Morata'nın bonservisini almak istiyor. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncuyu sezon başında İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid'den 10 milyon Euro kiralama bedeliyle kadrosuna katmıştı. İspanyol golcü bu sezon, siyah-beyazlı formayla çıktığı 14 maçta 9 gol atıp, 4 de asist yapma başarısı gösterdi.SATIN ALMA OPSİYONU YAKLAŞIK 51 MİLYON EURORonaldo ile yakaladığı uyum ve attığı gollerle takıma önemli ölçüde katkı yapan Morata için İtalyan kulübünün satın alma opsiyonu da bulunuyor. Juventus, yaklaşık 51 milyon Euro ödemesi halinde Morata'nın bonservisini de alabilecek.GEÇEN YILIN İSTATİSTİKLERİNE ŞİMDİDEN YAKLAŞTIDeneyimli golcü, henüz ligin ortalarına gelmeden geçen sezonun istatistiklerine de yaklaşmış durumda. Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 43 maçta görev alan Morata, bu karşılaşmalarda 16 gol atıp, 4 de asist yaptı. Bu sezon şu ana kadar 14 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 9 gol atıp, 4 kez de arkadaşlarını golle buluşturdu.ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KRALLIĞA GİDİYORAlvaro Morata, Şampiyonlar Ligi'nde de attığı 6 golle gol krallığı yarışı veriyor. Devler Ligi'nde 6 maçta da görev alan Morata, attığı 6 golle; PSG'den Neymar, Dortmund'dan Haaland ve ManU'dan Rashford ile zirveyi paylaşıyor. İspanyol golcü, 6 golünün yanında 1 de asist yaptı.

Juventus, Morata'nın bonservisini alacak

Atletico Madrid, İtalya Serie A, Juventus, Euro, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Juventus, Morata'nın bonservisini alacak - Son Dakika Spor


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