Son Dakika Haberleri: Juventus, Roma'yı Tek Golle Geçti

Juventus, Roma'yı Tek Golle Geçti

3 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Roma'yı 1-0 yendi.

Juventus, Roma'yı Tek Golle Geçti, System.String[]
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Roma'yı 1-0 yendi.

Ligde 17. haftanın kapanış mücadelesinde Roma'yı ağırlayan Juventus, 35. dakikada Mario Mandzukic'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya ilk onbirde başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 71. dakikada yerini Diego Perotti'ye bıraktı.

Lider Juventus puanını 49'a çıkarırken, Roma 24 puanda kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:35 Kaynak: AA

İtalya Serie A, Roma, Juventus, Spor
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