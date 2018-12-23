Juventus, Roma'yı Tek Golle Geçti
3 saat önce
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Roma'yı 1-0 yendi.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A
) oynanan maçta Juventus
, sahasında Roma
'yı 1-0 yendi.
Ligde 17. haftanın kapanış mücadelesinde Roma'yı ağırlayan Juventus, 35. dakikada Mario Mandzukic
'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya ilk onbirde başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder
, 71. dakikada yerini Diego Perotti'ye bıraktı.
Lider Juventus puanını 49'a çıkarırken, Roma 24 puanda kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:35 Kaynak: AA
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