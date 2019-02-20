Son Dakika Haberleri: Juventus'ta Khedira Şoku

Juventus'ta Khedira Şoku

45 dakika önce

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Alman futbolcusu Sami Khedira'nın kalp rahatsızlığı sebebiyle 1 ay forma giyemeyeceğini açıkladı.

Juventus'ta Khedira Şoku, System.String[]
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Alman futbolcusu Sami Khedira'nın kalp rahatsızlığı sebebiyle 1 ay forma giyemeyeceğini açıkladı.

İtalyan ekibi Juventus'ta Khedira şoku yaşanıyor. Serie A'da lider konumda bulunan Juventus, deneyimli futbolcusu Sami Khedira'nın yaşadığı kalp ritmin bozukluğu sebebiyle tedaviye alındığını ve bu süreçte 1 ay boyunca görev alamayacağını açıkladı. Torino ekibinde dördüncü sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu, bu sezon sakatlıklardan dolayı toplamda 13 maç forma giyemedi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 aylık dönemde de Serie A'da sırasıyla Bologna, Napoli, Udinese, Genoa müsabakaları, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda ise Atletico Madrid ile oynanacak olan iki maçta da takımını yalnız bırakacak.

Khedira, bu sezon Juventus formasıyla oynadığı 15 maçta 3 gol kaydetti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:15 Kaynak: İHA

Sami Khedira, İtalya Serie A, Juventus, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Merve Sanay'ın Hakan Çalhanoğlu ile Gizli Mesajları Ortaya Çıktı Nuno Gomes, Fatih Terim'i Ziyaret Etti

Beşiktaş, Amedspor'un Genç Yıldızı Muhammed Eren'i Transfer Etti Akhisarspor, Yılmaz Vural'la Anlaşmak Üzere
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 18:00:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Juventus'ta Khedira Şoku
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]