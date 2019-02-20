Juventus'ta Khedira Şoku
45 dakika önce
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Alman futbolcusu Sami Khedira'nın kalp rahatsızlığı sebebiyle 1 ay forma giyemeyeceğini açıkladı.
İtalya Serie A
ekiplerinden Juventus
, Alman futbolcusu Sami Khedira
'nın kalp rahatsızlığı sebebiyle 1 ay forma giyemeyeceğini açıkladı.
İtalyan ekibi Juventus'ta Khedira şoku yaşanıyor. Serie A
'da lider konumda bulunan Juventus, deneyimli futbolcusu Sami Khedira'nın yaşadığı kalp ritmin bozukluğu sebebiyle tedaviye alındığını ve bu süreçte 1 ay boyunca görev alamayacağını açıkladı. Torino
ekibinde dördüncü sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu, bu sezon sakatlıklardan dolayı toplamda 13 maç forma giyemedi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 aylık dönemde de Serie A'da sırasıyla Bologna
, Napoli
, Udinese
, Genoa müsabakaları, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda ise Atletico Madrid
ile oynanacak olan iki maçta da takımını yalnız bırakacak.
Khedira, bu sezon Juventus formasıyla oynadığı 15 maçta 3 gol kaydetti. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:15 Kaynak: İHA
Merve Sanay'ın Hakan Çalhanoğlu ile Gizli Mesajları Ortaya Çıktı
Nuno Gomes, Fatih Terim'i Ziyaret Etti
Beşiktaş, Amedspor'un Genç Yıldızı Muhammed Eren'i Transfer Etti
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la Anlaşmak Üzere