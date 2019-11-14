Juventus'tan Merih Demiral ve Ronaldo paylaşımı!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, EURO 2020 Elemeleri kapsamında Türkiye ve Portekiz'in oynayacağı maçlar öncesinde Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo'ya destek verdi.



İtalyan ekibinin resmi hesabından yapılan paylaşımla, her iki yıldız oyuncuya da başarılar dilendi.



Söz konusu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:



"Bu akşam oynanacak EURO 2020 elemeri maçlarında her ikinize de başarılar!"