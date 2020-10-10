Rusya maçı öncesi Milli Takım'a Kaan Ayhan'dan kötü haber - Son Dakika

Rusya maçı öncesi Milli Takım'a Kaan Ayhan'dan kötü haber

10.10.2020 18:49
Rusya maçı öncesi Milli Takım'a Kaan Ayhan'dan kötü haber, System.String[]

UEFA Uluslar Ligi'nde yarın deplasmanda Rusya, 14 Ekim Çarşamba günü de İstanbul'da Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan, aday kadrodan ayrıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki 3'üncü maçında yarın Rusya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'mızda olumsuz bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Sakatlığı gerekçesiyle A Mili Takım kampından ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Kaan Ayhan, "Sakatlığım nedeniyle maalesef milli takım kampından ayrıldım. Önümüzdeki 2 maçta arkadaşlarımla beraber sahada mücadele edemeyeceğimden dolayı çok üzgünüm. Hepsine teker teker bol şans diliyorum. Gönlüm sizinle" ifadelerini kullandı.

Rusya maçı öncesi Milli Takım'a Kaan Ayhan'dan kötü haber
Rusya maçı öncesi Milli Takım'a Kaan Ayhan'dan kötü haber

Kaan Ayhan, Milli, Rusya, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rusya maçı öncesi Milli Takım'a Kaan Ayhan'dan kötü haber - Son Dakika Spor

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