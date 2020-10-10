UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki 3'üncü maçında yarın Rusya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'mızda olumsuz bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Sakatlığı gerekçesiyle A Mili Takım kampından ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Kaan Ayhan, "Sakatlığım nedeniyle maalesef milli takım kampından ayrıldım. Önümüzdeki 2 maçta arkadaşlarımla beraber sahada mücadele edemeyeceğimden dolayı çok üzgünüm. Hepsine teker teker bol şans diliyorum. Gönlüm sizinle" ifadelerini kullandı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Rusya maçı öncesi Milli Takım'a Kaan Ayhan'dan kötü haber - Son Dakika Spor