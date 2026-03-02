Kaan Tangöze'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaan Tangöze'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Kaan Tangöze\'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu
02.03.2026 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 17 Şubat'ta 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma dosyasında "Uyuşturucu Madde Kullanmak", "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak" suçlamaları yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelileri uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürdü, kan, saç ve idrar örnekleri aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelileri Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk etti.

5 İSİM CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin hakkında tutuklama kararı verdi. Beş isim cezaevine gönderildi.

12 KİŞİYE ADLİ KONTROL KARARI

Aralarında eski milli boksör Adem Kılıçcı, Murat Öztürk ve sosyal medya fenomeni Aygül Aydın'ın da bulunduğu 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Oyuncu İsmail Hacıoğlu, modacı Kemal Doğulu ve Duman grubu solisti Kaan Tangöze ise adli kontrol uygulanmadan serbest bırakıldı.

KAAN TANGÖZE'NİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma kapsamında yapılan uyuşturucu testinde Kaan Tangöze'nin (esrar-THC) sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Magazin, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kaan Tangöze'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    sizene içer içmez boş muhabbet yapmayın 9 2 Yanıtla
  • Özlem Kaya Özlem Kaya:
    Gündem bu mu? 3 1 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    ee napiyoruz simdi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Şampiyonluk yarışı alev alev Arsenal-Chelsea maçında 3 gol Şampiyonluk yarışı alev alev! Arsenal-Chelsea maçında 3 gol
İran’ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
İran’ın saldırılarında Kudüs’te hasar büyük İran'ın saldırılarında Kudüs'te hasar büyük
Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Trum’tan İran’a çağrı ya silah bırakın ya ölün Trum'tan İran'a çağrı; ya silah bırakın ya ölün

21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
21:24
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
20:41
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş Arakçi’den savaş başlatan tepki
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi'den savaş başlatan tepki
19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
19:42
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 21:46:05. #7.12#
SON DAKİKA: Kaan Tangöze'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.