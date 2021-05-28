Kaan Tüzün eChampions League 2021 maçına çıkıyor! - Son Dakika

Kaan Tüzün eChampions League 2021 maçına çıkıyor!

eChampions League 2021'de başarılar Kaan Tüzün!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Digital Athletics bünyesinde bulunan Kaan Tüzün eChampions League 2021 maçına çıkıyor. Organizasyon Kaan Tüzün'ün maça çıkacağını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Organizasyon sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi: FIFA 21 oyuncumuz Kaan Tüzün, eChampions League 2021 turnuvasında son 8 mücadelerine çıkacak. Son 8 mücadeleleri yarın saat 17: 15'te başlayacak. Başarılar! Turnuva bugün saat 17.15'te başlayacak. Turnuvanın yayını ise "EASPORTSFIFA" Twitch üzerinden gerçekleştirilecek Yayının yapılacağı kanala hızlı bir şekilde ulaşmak için tıklayabilirsiniz. Playerbros ekibi olarak Kaan Tüzün'e eChampions League 2021 turnuvasında başarılar diliyoruz, bayrakları astırman dileğiyle! Bu haber ilginizi çekebilir:

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