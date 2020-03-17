Kabadüz'de virüs tedbirleri - Son Dakika

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde korona virüsü tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.



Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince toplu taşıma araçları, okullar, servis araçları, camiler, resmi kurum binaları ilaçlandı.



Çalışmaları yakından takip eden Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon yapıldığını söyledi.



Vatandaşların sağlığını ve huzurunu önemsediklerini dile getiren Başkan Kaya,



"Vatandaşlarımızın sağlığı için ilçemiz genelinde Büyükşehir Belediyemizin kurduğu özel ekip ve belediyemiz ekiplerince ilçemizde toplu taşıma araçları, okullar, servis araçları, camiler, resmi kurum binalarında dezenfeksiyon yapıldı. Halkımızın sağlığı ve huzuru için alınan tedbirleri önemsiyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve ekiplerine teşekkür ederim. Koordineli ve düzenli olarak çalışmalar devam edecek" dedi. - ORDU