Kabe'de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü

27.03.2026 13:19
Hac için Mekke’ye giden Türk kafilesindeki bir kadın, hatıra almak amacıyla Kabe örtüsünü makasla kesmeye çalışınca güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gözaltına alındı. Çevredekilerin “Hacı, haram ama” uyarılarına rağmen güvenlik güçlerinin kadını başörtüsünden tutarak gözaltına aldığı görüldü.

Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Müslümanların kutsal mekanı Kabe'de akılalmaz bir olay yaşandı.

Türk kafilesiyle Hac ibadeti için Suudi Arabistan’ın Mekke kentine giden bir kadın, hatıra almak amacıyla Kabe’nin örtüsünü makasla kesmeye çalıştı.

BAŞÖRTÜSÜNDEN TUTULUP GÖTÜRÜLDÜ

Durumu fark eden güvenlik güçleri olaya müdahale ederek kadını yaka paça gözaltına aldı. O anlarda çevrede bulunanların “Hacı, haram ama” şeklindeki uyarıları dikkat çekti. Görüntülerde, kamuflajlı görevlilerin Türk hacıyı başörtüsünden tutarak alandan uzaklaştırdığı anlar yer aldı.

