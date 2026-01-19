Kabil'de Patlama: 7 Ölü, 13 Yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şehr-i Nev bölgesinde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yoğun şekilde korunan Şehr-i Nev bölgesindeki patlamada can kaybı ve yaralı sayısı belli oldu. İnsani yardım kuruluşu olan EMERGENCY'nin Afganistan Ülke Direktörü Dejan Panic, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 20 kişinin EMERGENCY'nin hastanesine nakledildiğini ve bunlardan 7'sinin hastaneye vardıklarında öldüklerinin tespit edildiğini açıkladı. Panic, "Hastanemize 20 hasta kabul ettik. Yaralılar arasında 4 kadın ve 1 çocuk var. Yaralıların birçoğu cerrahi müdahale için değerlendirmeye alınırken, kesikler ve ezikler var. Ne yazık ki 7 kişi hastaneye vardıklarında hayatını kaybetmişti" dedi.

Kabil Polis Sözcüsü Khalid Zadran ise, patlamanın bir Çin restoranında mutfağın yakınında gerçekleştiğini ifade etti. Zadran, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini ve soruşturmanın devam ettiğini aktardı. - KABİL