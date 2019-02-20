Son Dakika Haberleri: Kablo Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Kablo Hırsızları Suçüstü Yakalandı

2 saat önce

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yüksek Hızlı Tren Hattı (YTH) tüneli içerisinde bulunan elektrik kablolarını çalmaya çalışan 3 zanlı yakalandı.

Kablo Hırsızları Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yüksek Hızlı Tren Hattı (YTH) tüneli içerisinde bulunan elektrik kablolarını çalmaya çalışan 3 zanlı yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yediler Mahallesi İçköy mevkiinde yapılmakta olan YHT hattı 36-1 kaçış tüneli içerisinde bulunan elektrik kablolarını çalmaya çalıştıkları iddia edilen A.B. (15) ve Y.B. (15) B.Ö. ve İ.Y. suçüstü yakalandı.

Öte yandan, şahıslar hakkında Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:45 Kaynak: İHA

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