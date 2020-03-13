Kablo hırsızları tutuklandı - Son Dakika
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Kablo hırsızları tutuklandı

6 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, enerji ve nakil kablo hırsızlığı yaptığı suçlamasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.

Kablo hırsızları tutuklandı, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, enerji ve nakil kablo hırsızlığı yaptığı suçlamasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.

Kumdere Mahallesi'nde enerji ve nakil kablo hırsızlığı olayının meydana gelmesi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemedi ve ardından olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliği tespit edildi. Adana'da olduğu belinlenen şüpheliler için Adana Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütüldü. Düzenlenen operasyonla şüphelilerden 2'si çalınan kablolar ve suç aletleri ile birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanırken, kimliği tespit edilen diğer şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.


Jandarma, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:46 Kaynak: DHA
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