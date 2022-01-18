Kaçak avcılar, avlandı - Son Dakika

Nevşehir'de kaçak avcılık yapan iki şahıs avladıkları yaban hayvanları ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çardak köyünde yapılan denetim ve kontrolde, S.K. ve A.O isimli şahısların 4915 Sayılı Kanun kapsamında avlanmanın yasak olduğu bölgede ruhsatsız av tüfeği ile koruma altında olmayan yaban hayvanı avladıklarını tespit etti. Şahısları gözaltına alan jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 1 yivsiz av tüfeği ve 12 yaban güvercini ele geçirildi.

Yasa dışı av yaptıkları tespit edilen S.K ve A.O isimli şahıslara 4915 Sayılı Kanuna muhalefet etmek suçundan 19 bin TL idari para cezası işlemi uygulanarak, ele geçirilen yaban av hayvanları ve malzemelere de el konuldu. - NEVŞEHİR