Son Dakika Haberleri: Kaçak Göçmenlerin Botu Battı: 1 Çocuk Öldü

Kaçak Göçmenlerin Botu Battı: 1 Çocuk Öldü

22 dakika önce

Kuşadası Körfezi'nde kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı.

Kaçak Göçmenlerin Botu Battı: 1 Çocuk Öldü, System.String[]
Kuşadası Körfezi'nde kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı. 12 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği olayda, 46 kaçak göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 47 Iraklı kaçak göçmeni taşıyan lastik bot, saat 05.00 sıralarında battı. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile 46 kaçak göçmen kurtarılırken, 12 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Kaçak göçmenler sağlık kontrolünden geçirilip, tedavi edilmek üzere Kuşadası Devlet Hastanesi'ne getirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:51 Kaynak: İHA

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