Kaçak kazıda bulunan lahit mezar, Kayseri Kalesi'nde sergileniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçak kazıda bulunan lahit mezar, Kayseri Kalesi'nde sergileniyor - Son Dakika

Kaçak kazıda bulunan lahit mezar, Kayseri Kalesi'nde sergileniyor

6 saat önce

KAYSERİ'de 2018 yılında oto yıkama dükkanının bahçesinde yapılan kaçak kazıda bulunan Roma dönemine ait kral lahit mezarı, Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenmeye başlandı.

Kaçak kazıda bulunan lahit mezar, Kayseri Kalesi'nde sergileniyor, System.String[]

KAYSERİ'de 2018 yılında oto yıkama dükkanının bahçesinde yapılan kaçak kazıda bulunan Roma dönemine ait kral lahit mezarı, Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenmeye başlandı.

Polis ekipleri, 10 Mart 2018 tarihinde Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak'ta bulunan oto yıkama dükkanına operasyon düzenledi. İş yeri sahibi V.U'yu (44), 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan gözaltına alındı. İş yerinin bahçesinde yapılan aramada tünel bulundu. Tünelin devamında ise kaçak kazıda bulunduğu belirlenen 1700 yıl öncesine ait lahit ortaya çıkarıldı. Lahitin içinden 6 kişiye ait insan kemikleri, kafatasları, gözyaşı şişesi ve bilezik çıktı. Roma dönemine ait olduğu belirlenen lahit, Müze Müdürlüğü'ne kaldırıldı. Lahit mezar, Ocak ayı başında Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi'ne getirildi. Lahit mezar, bu ay başından bu yana sanat merkezinin bahçesinde sergileniyor.


Kayseri, Polis, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karı koca arasına girmesi ona pahalıya patladı
Merih Demiral'dan Juventus paylaşımı: Yeniden evde olmak çok güzel Kepçeyle yolu kapattılar, "Çalışma yapıyoruz" diyerek yeraltı kablolarını çaldılar Polisi arayarak hırsızlık ihbarı yapan kişiler, evde uyuşturucu madde yetiştirmekten tutuklandılar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 17:06:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaçak kazıda bulunan lahit mezar, Kayseri Kalesi'nde sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]