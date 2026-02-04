Kaçak Makaron Operasyonu

Afyonkarahisar'da tırın dorsesinde 7 milyon 200 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve tespitine yönelik çalışmalar kapsamında, Bolvadin ilçesinde bir tır durduruldu.

Tırda yapılan aramada, 7 milyon 200 bin boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.