Kaçan boğa uyuşturucu iğneyle vurulup, yakalandı - Son Dakika

Kaçan boğa uyuşturucu iğneyle vurulup, yakalandı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, kamyonetten indirilirken kaçan kurbanlık boğa, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek, yakalandı. Bayramda kesilmek için hayvan pazarından alınıp, Yalıntaş Mahallesi'ndeki çiftliğe getirilen boğa, kamyonetten indirildiği sırada kaçtı. Sahipleri payvanı yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Mustafakemalpaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri geldi. Uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen boğa, yaklaşık 1 saat sonra yakalanıp çiftliğe götürüldü.