Kaçan hırsızı 'uçan tekme'yle durdurdu, dövülmesine üzüldü - Son Dakika

Kaçan hırsızı 'uçan tekme'yle durdurdu, dövülmesine üzüldü

27.11.2020 17:34
Kaçan hırsızı 'uçan tekme'yle durdurdu, dövülmesine üzüldü, System.String[]

ANTALYA'da zincir market şubesinden hırsızlık yaptıktan sonra kaçan şüpheliyi 'uçan tekme' ile etkisiz hale getiren Cihangir Parıltı (19), yakalanan şüpheliyi market çalışanlarının darbetmesine üzüldüğünü söyledi.

ANTALYA'da zincir market şubesinden hırsızlık yaptıktan sonra kaçan şüpheliyi 'uçan tekme' ile etkisiz hale getiren Cihangir Parıltı (19), yakalanan şüpheliyi market çalışanlarının darbetmesine üzüldüğünü söyledi. Parıltı'nın hırsıza tekme atıp, etkisiz hale getirmesi güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 127 Sokak üzerinde meydana geldi. İş yerinin önünde masada oturan Rasim Torlak, Ramazan Karakaş ve Cihangir Parıltı, zincir market çalışanlarının "Hırsız var yakalayın" sözü üzerine ayağa kalktı. Hırsızın kendilerine doğru geldiğini gören Cihangir Parıltı, uçan tekmeyle şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Daha sonra hırsızı kolundan tutan Parıltı, kaçmasına izin vermedi. Market çalışanları ve vatandaşlar hırsızı darbetmeye başlayınca Parıltı, bu kez şüpheliyi kalabalığın elinden kurtardı. Marketten kaşar, içecek ve gıda maddesi çalan hırsız ise polise teslim edildi. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde gençlerin gelen sese dönüp baktığı, Cihangir Parıltı'nın kaçan hırsıza tekme attığı görüldü.

'BİR DE DÖVENLERİN ELİNDEN KURTARDIK'

Arkadaşlarıyla iş yeri önünde oturduklarını anlatan Cihangir Parıltı, "Kadınlar 'Yakalayın yakalayın adamı' diye bağırıyordu. Tacizci sandık ilk başta. Biz de direkt koştuk, adamı tekme atarak etkisiz hale getirdim. Her şey bir anda gelişti. Sonra hırsızlık yaptığını öğrendim. Ardından adamı dövmeye başladılar. Çok üzüldüm ve bir de dövenlerin elinden kurtardık. Aldığı ürünlerin parasını vermeyi teklif ettik ama market çalışanları polise teslim etti" dedi. Rasim Torlak ise "Kimsenin kimseyi dövmeye hakkı yok. Ben parasını vermeyi teklif ettim ama kabul etmediler" dedi.


Kaçan hırsızı 'uçan tekme'yle durdurdu, dövülmesine üzüldü
Kaçan hırsızı 'uçan tekme'yle durdurdu, dövülmesine üzüldü
Kaçan hırsızı 'uçan tekme'yle durdurdu, dövülmesine üzüldü
Kaçan hırsızı 'uçan tekme'yle durdurdu, dövülmesine üzüldü
Kaçan hırsızı 'uçan tekme'yle durdurdu, dövülmesine üzüldü
Kaçan hırsızı 'uçan tekme'yle durdurdu, dövülmesine üzüldü

Muratpaşa, Hırsızlık, Cihangir, Market, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaçan hırsızı 'uçan tekme'yle durdurdu, dövülmesine üzüldü - Son Dakika


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