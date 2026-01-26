Kaçkar Dağları\'nda Heliski Keyfi

Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırlıyor.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005'ten beri yapılıyor.

Teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından üç helikopterle başlayan organizasyonun ilk üç haftasında Hindistan, Almanya, Fransa, Avusturya, Amerika, Belçika, İspanya ve İskoçya'dan 52 adrenalin tutkunu sporcu heliski heyecanı yaşadı.

Kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde bulunduğu bölgede, güvenlik en üst seviyede tutuluyor.

Nisanın ortalarına kadar sürmesi beklenen faaliyetler için bu sene yaklaşık 400'e yakın kişinin akredite olduğu öğrenildi.