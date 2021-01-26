Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü çalışanlarından Vali Doruk'a ziyaret - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Dünya Gümrük Günü" etkinlikleri kapsamında Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü çalışanlarını kabul etti.

Vali Doruk'un makamında gerçekleşen ziyarete, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin, Şube Müdürü Vildan Ateş, Hopa Gümrük Müdür Yardımcısı Sevim Koçyiğit ile gümrük personeli katıldı.

Vali Doruk, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getiren tüm gümrük çalışanlarının "26 Ocak Dünya Gümrük Günü"nü kutladı.

Bilgin ise kendilerini kabul eden ve gümrük teşkilatına destek veren Vali Doruk'a teşekkür etti.

Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 1 milyon 335 bin 160 yolcu ile 670 bin 323 aracın giriş-çıkış yaptığını kaydeden Bilgin, sınır kapısının ihracata 552 milyon 549 bin 756 liralık katkı sağlandığını söyledi.

Ziyarette Bilgin, günün anısına Vali Doruk'a çiçek takdim etti.