Çocuk güvenliği için önemli bir adım atan KAÇUV, ilk ‘Çocuk Güvenliği Politika Belgesi’ni hazırladı

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin kabul edildiği 20 Kasım, her yıl Dünya Çocuk Hakları Günü olarak anılıyor. Çocuk hakları; yaşama ve sağlık hakkının yanı sıra eğitim, oyun, gelişim, katılım, korunma ve mahremiyet haklarını da kapsıyor. Çocukluk çağı kanseri tanısı ve tedavi süreci ise çocukların eğitimini, oyun ve gelişim süreçlerini ve sosyal yaşama katılımını etkileyebiliyor. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), kanser tanısı alan çocukların hastalık deneyimlerinden bağımsız olarak hak sahibi bireyler olduğu anlayışıyla tedavi sürecinde nitelikli sağlık hizmetine erişimin yanında eğitim, oyun ve katılım gibi birçok hakkın da gözetilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Çocukların güvenliğinin sağlanması da bu hakların bütüncül biçimde korunmasının ayrılmaz bir parçası olarak öne çıkıyor.

Saha deneyimi ortak bir kurumsal çerçeveye dönüştü

KAÇUV’un yıllar içinde kanser tedavisi gören çocuklarla ve aileleriyle yürüttüğü çalışmalardan edindiği saha deneyimi, farklı çalışma alanlarından çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen Çocuk Hakları Çalıştayı’nda ele alındı. Çalıştayda mevcut uygulamalar, çocuklarla kurulan ilişkiler ve gelişime açık alanlar birlikte değerlendirildi. Çocuk güvenliğiyle ilgili sorumlulukların kurum genelinde ortak ilkelerle tanımlanması yönünde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan ‘Çocuk Güvenliği Politika Belgesi’, KAÇUV’un saha deneyimini ortak bir kurumsal yaklaşım ve sorumluluk çerçevesine taşıyor. Çocuk haklarının korunmasını, yasal bir yükümlülüğün ötesinde çocuklarla çalışan tüm kurumların üstlenmesi gereken temel bir sorumluluk olarak gören KAÇUV, hastane servislerinde, Aile Evleri’nde, Umut Merkezi’nde ve oyun odalarında çocuklarla ve aileleriyle kurduğu ilişkilerden edindiği deneyimi bu belgeyle kurum genelinde ortak ilkelere bağlıyor. Böylece çocuklarla doğrudan temas kurulan alanlar ile çocukları dolaylı olarak etkileyen süreçler aynı ilkeler çerçevesinde ele alınıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve Hasta Hakları Yönetmeliği başta olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuatı esas alan belge; Yönetim Kurulu üyelerinden çalışanlara, stajyerlerden gönüllülere, hizmet sağlayıcılardan iş birliği yapılan kurumlara, bağışçılardan ziyaretçilere kadar KAÇUV ile birlikte hareket eden herkesi kapsıyor. Politika; hastane destek çalışmaları, KAÇUV Oyun Odaları, Aile Evleri, Umut Merkezi, sosyal hizmet ve psikolojik destek faaliyetleri, eğitim bursları ve gönüllülük çalışmalarının yanında iletişim, kaynak geliştirme, bağış, satın alma, insan kaynakları, lojistik ve kurumlar arası iş birlikleri gibi çocuklarla dolaylı temas içeren alanları da kapsıyor.

Politikanın temel ilkeleri

KAÇUV’un paylaştığı Çocuk Güvenliği Politika Belgesi, çocukları doğrudan veya dolaylı etkileyen tüm karar ve uygulamalara rehberlik edecek temel ilkeleri ortaya koyuyor. Çocuğun üstün yararını merkeze alan belge; güvenlik, eşitlik, katılım ve korunma haklarını esas alırken, fiziksel, duygusal, sosyal ve dijital risklerin önceden değerlendirilmesini öngörüyor. Politika kapsamında çocuk güvenliğine ilişkin endişelerin gecikmeden ele alınması, çocukların görüşlerinin karar süreçlerinde dikkate alınması ve çalışanlardan gönüllülere, iş birliği yapılan tüm paydaşların ortak sorumluluk anlayışıyla hareket etmesi hedefleniyor.

Çocuklar kendi hikâyeleri üzerinde söz sahibi

Çocuk Güvenliği Politika Belgesi’nin öne çıkan başlıklarından biri de mahremiyet ve kişisel verilerin korunması. KAÇUV; çocukların fotoğraf, video, sağlık bilgileri ve kişisel hikâyelerine ilişkin tüm süreçlerde gerekli izin ve onamların alınmasını, çocukların yaşlarına ve gelişim özelliklerine uygun şekilde bilgilendirilmesini ve görüşlerinin gözetilmesini esas kabul ediyor. İletişim çalışmalarında çocukları hastalıkları veya yaşadıkları zorluklar üzerinden tanımlayan, acıma duygusuna dayalı anlatımlardan kaçınılırken; çocukların kendi hikâyeleri üzerinde söz sahibi olmaları temel bir ilke olarak benimseniyor. Bu yaklaşım, vakfın iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalarda da gözetiliyor.

Çocuk güvenliği sürekli gelişen ortak bir sorumluluk

KAÇUV, Çocuk Güvenliği Politika Belgesi’ni yalnızca bir rehber doküman olarak değil, kurumsal kültürün bir parçası olarak konumlandırıyor. Önümüzdeki dönemde davranış kuralları, risk değerlendirme araçları, çocuk dostu geri bildirim mekanizmaları ve bildirim süreçlerine ilişkin tamamlayıcı uygulamaların kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi öngörülüyor. Çocuk güvenliğini sürekli geliştirilmesi gereken ortak bir sorumluluk olarak ele alan KAÇUV, politika belgesini saha deneyimleri ile çocuklardan ve paydaşlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda güncellemeyi ve çocukların haklarını, güvenliğini, mahremiyetini ve katılımını tüm faaliyetlerinde gözetmeyi hedefliyor.