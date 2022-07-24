Kaddafi'nin eşi Malta mahkemesinin Libya'ya para iadesi kararına itiraz etti - Son Dakika
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Kaddafi'nin eşi Malta mahkemesinin Libya'ya para iadesi kararına itiraz etti

24.07.2022 03:28
Kaddafi'nin eşi Malta mahkemesinin Libya'ya para iadesi kararına itiraz etti

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin eşi Safiye Ferkaş, Malta mahkemesinin ölen oğulları Mutasım Kaddafi'ye ait olan ve Valletta Bankası'nda bulunan 100 milyon dolarlık malvarlığını Libya'ya iade etme kararına itiraz etti.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin eşi Safiye Ferkaş, Malta mahkemesinin ölen oğulları Mutasım Kaddafi'ye ait olan ve Valletta Bankası'nda bulunan 100 milyon dolarlık malvarlığını Libya'ya iade etme kararına itiraz etti.

Al Jazeera'nın aktardığı bilgiye göre, Safiye Ferkaş ve avukatları, temyiz dilekçelerinde Malta mahkemesinin karar için gerekli yetkiye sahip olmadığını savunuyor.

Öte yandan Libya'nın, Valletta Bankası'nı Mutasım Kaddafi'ye hesap açmasından ötürü suçladığı belirtildi.

Malta mahkemesinin geçtiğimiz ay 100 milyon doların Libya'ya iade edilmesine karar verdiği belirtilirken temyiz başvurusuna dair duruşma tarihinin henüz netleşmediği vurgulandı.

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Kaynak: AA

Valletta, Kaddafi, Malta, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaddafi'nin eşi Malta mahkemesinin Libya'ya para iadesi kararına itiraz etti - Son Dakika

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