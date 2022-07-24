Kaddafi'nin eşi Malta mahkemesinin Libya'ya para iadesi kararına itiraz etti

Al Jazeera'nın aktardığı bilgiye göre, Safiye Ferkaş ve avukatları, temyiz dilekçelerinde Malta mahkemesinin karar için gerekli yetkiye sahip olmadığını savunuyor.

Libya 'nın devrik lideri Muammer Kaddafi 'nin eşi Safiye Ferkaş, Malta mahkemesinin ölen oğulları Mutasım Kaddafi'ye ait olan ve Valletta Bankası'nda bulunan 100 milyon dolarlık malvarlığını Libya'ya iade etme kararına itiraz etti.

Kaynak: AA

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