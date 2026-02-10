KADEM Heyetinden AK Parti Kadın Kollarına Ziyaret

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı ve beraberindeki heyet, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, ziyarete ilişkin, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Tuncer, şu ifadeleri kullandı:

"Kuruluşundan bugüne 'Varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet' ilkesi ve kadınları hayatın her alanında bireysel, sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirme vizyonuyla büyük bir emek ortaya koyan KADEM'e ve tüm gönüllülerine yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte omuz omuza ve ortak aklın gücüyle bugünümüz ve geleceğimiz için üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz."

Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Belgin Uygur ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da yer aldı.