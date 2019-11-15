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KADEM Kırşehir Temsilciliğinden kadınlara sertifikalı kurs

6 saat önce

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kırşehir Temsilciliği, "Geçmişin İzinde Geleceğin Peşinde Bacıyan-ı Rum Atölyeleri Programı" kapsamında deri işlemeciliği kursu düzenledi.

KADEM Kırşehir Temsilciliğinden kadınlara sertifikalı kurs, System.String[]

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kırşehir Temsilciliği, "Geçmişin İzinde Geleceğin Peşinde Bacıyan-ı Rum Atölyeleri Programı" kapsamında deri işlemeciliği kursu düzenledi.

Kırşehir Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, kadınların ekonomik, sosyal, siyasal ve sanat alanında etkin rol almalarını sağlamak için Kırşehir'de çeşitli kurslar planlandı.

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde hayata geçirilen "Geçmişin İzinde Geleceğin Peşinde Bacıyan-ı Rum Atölyeleri Program" kapsamında deri işlemeciliği kursuna çok sayıda kadın katıldı.

Kadınlar, 45 gün süren kurs kapsamında dericilik, sosyal uyum, Ahilik ve meslek ahlakı eğitimi, kooperatifçilik konularında bilgi edindi.

Eğitim sonrası kursiyerlere sertifikalarını Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın, KADEM İl Temsilcisi Seher Ünsal ve Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Metin Ülgen Kaya verdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:12 Kaynak: AA
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